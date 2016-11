El pàrquing soterrat del passeig marítim, escenari d'un simulacre d'incendi

El simulacre ha posat en pràctica el pla d’autoprotecció i ha servit per comprovar la coordinació dels mitjans interns i cossos d’emergències

Redacció

Actualitzada 03/11/2016 a les 16:34

Les persones que estaven aquest matí de dijous al port i al passeig marítim de Cambrils han pogut presenciar com els cossos de seguretat i d'emergències participaven en un simulacre d'incendi. En concret s'ha realitzat una prova en què un cotxe s'incendiava a l'interior del pàrquing soterrat del passeig marítim, i on hi havia un ferit lleu. L’exercici l’han organitzat Ports de la Generalitat i Protecció Civil de la Generalitat en col·laboració amb l’ajuntament.



L’exercici ha servit per posar en pràctica l’actuació del personal del port de Cambrils davant d’una emergència, l’activació del Pla d’autoprotecció, i l’activació de recursos de la Generalitat i de l’operativa municipal.



Els Bombers de la Generalitat han participat amb tres dotacions. Un cop rebut l’avís per part del 112, s’han desplaçat al lloc de l’incendi i s’han fet càrrec del comandament per marcar l’estratègia d’extinció. També han establert les zones d’actuació, tot garantint la seguretat de les persones implicades i de les instal·lacions contigües.



Els Mossos d’Esquadra i la Policia Local han desplegat el dispositiu necessari per fer el tall d’accessos de vehicles, facilitar el pas dels vehicles d’emergència a la zona de l’accident i tallar el pas de vianants. Per part dels Mossos d’Esquadra, les patrulles de seguretat ciutadana de Cambrils han restat a disposició per si es requeria la seva participació. Per la seva banda, la Policia Local ha mobilitzat tres dotacions.



El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) ha fet el desplegament dels seus mitjans més propers a la zona afectada en temps real. Per atendre l’emergència, el SEM ha desplaçat al lloc de l’incident una ambulància de Suport Vital Bàsic (SVB) amb dos tècnics. Un cop feta la recepció del ferit se l’ha avaluat i estabilitzat per a procedir al trasllat a l’hospital de destí més adient segons la seva patologia. Protecció Civil de la Generalitat ha desplaçat al lloc dos tècnics i el responsable dels serveis territorials de Protecció Civil a Tarragona, fent les funcions d’observadors. L’Ajuntament de Cambrils ha mobilitzat també al tècnic de Protecció Civil municipal, i els dies previs al simulacre ha dut a terme tasques d’informació a la població, on s’ha explicat al veïns i comerciants de la zona l’exercici i quina resposta estava prevista donar.