El Morell viatja en el temps amb diversos actes sobre la Guerra Civil

'Mai més! 80 anys de la Guerra Civil' comptarà amb una conferencia i una exposició que tindran lloc aquest divendres 5 de novembre

Redacció

Actualitzada 03/11/2016 a les 15:39

La sala d’actes de l’Ajuntament del Morell del acollirà aquest divendres 5 de novembre a les 19h l’acte Mai més! 80 anys de la Guerra Civil. L’esdeveniment inclou dos actes simultanis, una conferencia i una exposició que s’emmarquen en els actes previs de la Festa Major d’Hivern al Morell, en honor a Sant Martí, que s’allargarà fins el 14 de novembre.



El doctor en Història Contemporània i arxiver Jordi Piqué serà l’encarregat de pronunciar la conferencia, que es titula La Guerra Civil a les comarques de Tarragona. Per altra banda, també s’inaugurarà l’exposició de l’Arxiu Nacional de Catalunya Cartells de la Guerra Civil. La mostra serà visitable els dies laborables en horari d’oficina, així com el diumenge 6 de novembre, de 12 a 14 h, el dissabte dia 12, de 18 a 20 h, i el diumenge dia 13, de 12 a 14 h.



Durant el cap de setmana també hi haurà altres actes previs a la Festa Major d’Hivern al Morell, com una concentració de cotxes clàssics i el musical Gisela y el Libro Mágico, dissabte; i la XIV Trobada de Gegants i l’espectacle Pallassos de Fusta, en el marc del 12è Festival GUANT, el diumenge.