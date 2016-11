Dos ferits lleus en bolcar un camió a Constantí

L'accident ha provocat retencions a la via al llarg del matí

Redacció

Actualitzada 03/11/2016 a les 15:04

Un camió ha bolcat aquest matí quan circulava per l'autovia A-27 al terme municipal de Constantí. Els fets han tingut lloc a les 11.13 hores, quan per motius que es desconeixen, el camió ha sortit de la via provocant ferides lleus en els dos ocupants del vehicle.



Els fets han tingut lloc al quilòmetre 6,5 de la via, i tot i que des del Servei Català de Trànsit informen que no s'ha tallat la calçada, sí que s'han creat retencions al llarg del matí.