Descobreix la Via Làctia desde Prades

El municipi engega les activitats astronòmiques de tardor

Redacció

Actualitzada 03/11/2016 a les 18:36

Prades inicia la nova temporada d'activitats astronòmiques després de l'èxit de públic i la bona acollida que van tenir les observacions realitzades el passat estiu. Prades, situat a 1000 metres sobre el nivell del mar, gaudeix d'un dels millors cels de Catalunya per a l'observació astronòmica. L'observació de la Via Làctia a ull nu durant les nits d'estiu és un espectacle a l'abast de pocs altres indrets. Precisament el proper 12 de novembre es podrà gaudir d'una espectacular observació de la Lluna.



L'ajuntament organitzarà durant aquesta tardor un grapat d'activitats per a tots els públics. Per exemple, a finals d'aquest mes, en Sergi Luque, fotògraf expert en fotografia nocturna, farà un taller especialitzat per tal que els assitents aconsegueixin treure el millor potencial dels seus equips. Aquest taller anirà acompanyat d'un sopar astronòmic en un dels millors restaurants de la zona.



Una altra activitat per als amants de les noves emocions tindrà lloc el dissabte 3 de desembre, quan els assitents podràn observar gràcies a telescopis especialitzats la galàxia Andròmeda.