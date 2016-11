Torna la Festa de l'Oli Nou a Mont-Roig

L'Ajuntament posarà a disposició dels participants una línea d'autobús gratuït

La Regidoria d'Impuls Econòmic de Mont-roig del Camp celebra aquest proper diumenge 6 de novembre la Festa de l'Oli Nou. L'edició d'aquest any tindrà lloc davant del poliesportiu municipal i per primera vegada es reuniràn cinc productors i comercialitzadors d'oli del municipi. La festa començarà a les nou del matí i s'allargarà fins al migdia.



Els participants podràn comprar un tiquet esmorzar, per dos euros, que inclourà pa, llonganissa, mandarina i la beguda. L'organització posarà a disposició dels participants barbacoes, i una zona habilitada per disfrutar de l'esmorzar. També hi hauràn tallers infantils relacionats amb l'oli a partir de les deu matí, i l'actuació musical del grup On Fire Band.



L'ajuntament municipal ha previst un servei de bus gratuït per tal de facilitar el desplaçament als veïns de Miami Platja que hi vulguin assistir.