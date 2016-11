Rull afirma que el retard a l'R16 per la baixa d'un maquinista es sancionarà «al màxim» legal

El conseller recorda a Renfe que en una línia que acumula tantes incidències ha de ser «impecable»

Actualitzada 02/11/2016 a les 19:38

Canvis en l'R16

En una visita a Valls, el conseller de Territori i Sostenibilitat Josep Rull ha confirmat el que havia anunciat a través d'una piulada al seu compte de twitter sobre l'obertura d'un expedient sancionador a Renfe: ha qualificat «d'inaudit i de greu» l'incident que va tenir lloc aquest diumenge a la nit a l'R16 , quan un tren que havia de sortir de Tortosa poc abans de les nou de la nit, l'últim del servei, ho va fer amb hora i mitja de retard perquè Renfe havia assignat «per error» un maquinista que estava de baixa. Per tal de cobrir el torn, va haver de desplaçar-se fins a Tortosa un maquinista de Tarragona.El conseller ha assegurat que en una línia «tan sensible» i que acumula «tantes disfuncions» l'operador ha de ser més diligent de l'habitual., i ha afegit que l'expedient sancionador serà «exemplar» i que aniran «al màxim» del que permet la normativa per casos greus. Rull ha recordat que si Renfe no és «impecable» en el servei que ha d'oferir, la Generalitat «hi serà a sobre per garantir els drets dels usuaris».D'altra banda, el conseller ha confirmat que amb l'aturada dels trens Euromed a l'estació de l'Aldea, al Baix Ebre, a partir del 12 de novembre, faran una reformulació del servei d'algunes línies de rodalies i regionals, en aquest cas de l'R16, que en caps de setmana faran aturada a l'estació de Viladecans, al Baix Llobregat. El motiu és garantir l'accés a les persones que vulguin anar a comprar al nou 'Outlet' inaugurat fa pocs dies. Així, Rull descarta, de moment, desdoblar la C-32 i aposta per reforçar el transport públic com va demanar l'Ajuntament la setmana passada en un plenari. El conseller ha assegurat que l'aturada a Viladecans suposarà un ajustament d'horaris d'uns quatre minuts. «Crec que això no ha de ser un element de molèstia», ha manifestat.