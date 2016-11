Es preveu una producció de més 70 milions de calçots per aquesta temporada

Alguns restaurants de l'Àrea de Valls ja ofereixen aquest producte

Redacció

Actualitzada 02/11/2016 a les 11:18

La temporada de calçotades 2016-2017 ja és aquí. Els primers calçots tendres es troben en alguns dels restaurants de l’Àrea de Valls, que oferiran aquest producte fins l’abril del proper any. Es preveu que aquesta temporada sigui excel·lent tant en quantitat, qualitat com sanitat amb una producció de més de 70 milions de calçots.



Segons la Cambra de Comerç de Valls, la Indicació Geogràfica Protegida Calçot de Valls -que acull una cinquantena de productors de calçots (amb etiqueta) de l’Alt Camp, Baix Camp, Tarragonès i Baix Penedès- pensa collir aquesta temporada entre 10 i 12 milions de calçots. Els altres productors no inscrits a la IGP Calçot de Valls poden recollir uns 60 milions més de calçots. En total es preveu recollir més de 70 milions de calçots durant aquesta temporada.



Els primers manats de calçots tendres de la temporada de la Indicació Geogràfica Protegida van ser presentats per la Cambra de Comerç de Valls a a l’estand de la Fira d’Andorra la Vella, que es va celebrar al Principat d’Andorra del 21 al 23 d’octubre. A partir d’ara, els calçots ja es poden degustar en diversos restaurants de l’Àrea de Valls.