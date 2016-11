Els grups de l'oposició carreguen contra la designació de la neboda de Carod Rovira

Es queixen de la filtració, sol·liciten el seu nomenament i critiquen la designació d'Aina Carod

Redacció

Actualitzada 02/11/2016 a les 14:14

Els grups de l'oposició a l'Ajuntament de Cambrils han enviat un comunicat, mitjançant el Partit Popular, en el qual critiquen la designació d'Aina Carod Recasens com a cap de gabinet de l'Ajuntament de Cambrils.



En primer terme, critiquen que «ens sembla d'una extrema gravetat que es produeixi una filtració a la premsa d'un tema d'aquest calibre, sobretot perquè la nostra alcaldessa es va comprometre en l'últim ple a comunicar el nomenament abans als partits de l'oposició».



El segon punt del comunicat ce centra en la «confirmació del nomenament. Atenent que no es tracta d'una informació oficial, els grups de l'oposició de l'Ajuntament de Cambrils sol·licitem la confirmació, o no, per part de l'alcaldessa d'aquesta persona com la futura cap de Gabinet de l'Ajuntament de Cambrils».



En tercera instància, detallen que «és simptomàtic el silenci demostrat pels socis de govern. En el cas que es confirmés aquest nomenament, dotaria a aquest càrrec d'un perfil clarament polític. Les relacions de parentesc d'aquesta persona, filla i neboda de destacats membres d'ERC, sent un d'ells el que va negociar el pacte de Govern a l'Ajuntament de Cambrils, carreguen al càrrec d'alt contingut polític, sense tenir cap constància del perfil professional de la persona seleccionada».



Finalment, sentencien que «els arguments emprats per l'alcaldessa a l'hora de defensar el nomenament d'un cap de Gabinet van ser millorar la situació administrativa interna, funcions de premsa i protocol. En el cas de confirmar-se aquesta designació, els grups de l'oposició coincidim que no es tracta del perfil adequat».