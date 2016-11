El primer Tots Sants amb la prohibició d'espargir les cendres

Algunes de les opcions per conservar-les són el jardí del cementiri o el nou Columbari de Sant Joan

Actualitzada 01/11/2016 a les 22:18

‘Com viure el dol’

Creu que les incineracions acabaran amb el costum de Tots Sants?

Tarragona

Sant Pere i Sant Pau

Bonavista

La Canonja

Tarragona

Tarragona

Aquesta ha estat la primera jornada de Tots Sants, després que l’Església Catòlica prohibís escampar o guardar les cendres dels difunts. Per la màxima representació del catolicisme, el Papa Francesc, les restes cremades s’han de conservar en un cementiri o en un lloc sagrat. Així ho va publicar el document impulsat per la Congregació per la Doctrina de la Fe, en el qual el Vaticà demana als fidels que es facin enterrar, però accepta la cremació, sempre i quan es conservin en un lloc sagrat.És per això que alguns cementiris o santuaris estan preparats per reguardar les cendres dels difunts. Aquest és el cas del cementiri de Reus, que compta un jardí dedicat a espargir les cendres dels difunts. Per altra banda, i com a novetat, la parròquia de Sant Joan Baptista de Reus gestiona la primera Cripta Columbari que existeix al Baix Camp. La Cripta, situada sota la capella del Santíssim i destinada a custodiar les cendres dels difunts, té espai per a més de 1.000 urnes.Com pot ajudar la fe a suportar el patiment o a prendre decisions difícils? Aquestes són algunes de les qüestions a les quals donarà resposta el doctor Manuel Esteban, responsable a Reus de l’equip PADES (Programa d’Atenció Domiciliària Equip de Suport), en el marc de la conferència Com viure el dol. La xerrada, d’entrada gratuïta, tindrà lloc avui a les set de la tarda, a l’Església de Sant Joan Baptista de Reus amb motiu del Dia dels Difunts.Manuel Esteban és el responsable de l’equip PADES de Reus, el grup de suport domiciliari que té com a objectiu contribuir a la millora de la qualitat assistencial i oferir atenció continuada.«Tinc les meves pors respecte a la incineració. Suposo que són les creences. Tinc 61 anys i això comporta que les coses t’han d’entrar bé perquè facis canvis en els costums. Per això sóc partidari de continuar amb la tradició».«Vinc a veure a un nét de 21 anys que va morir d’accident i al meu pare. Vinc quasi cada diumenge i la veritat és que això de la incineració encara em crea dubtes, però el meu marit està convençut. Ja veurem, no ho he pensat bé».«Jo prefereixo que m’enterrin que m’incinerin. A mi m’agrada venir per Tots Sants, afrontes la visita amb un altre tarannà que si vens un dia normal. Et queda un altra satisfacció. Aquí tinc als pares, oncles, avis i un nebot».«Venim cada any per Tots Sants a veure l’àvia de la meva dona. Jo la incineració la veig molt bé, en tots els sentits. Però comprenc que les persones grans no opinin així, és un tema de creences. Com més jove és la gent menys venen».«Vinc a veure al meu avi. Jo he vingut per acompanyar a la meva àvia. Si no fos per estar amb ella, no vindria. A mi m’agrada més el nínxol que la incineració. Pots tenir aquí al familiar i visitar-lo. La incineració no em convenç».«Crec que tot això és una mica negoci, pagues tota la vida, passa de pares a fills... a la llarga algú acabarà no pagant i et trauran fora. Sóc partidària de la incineració, tot i que també et poden cobrar per tenir-les al cementiri».