El Govern encarregarà l'any vinent l'estudi de la qualitat de l'aire al polígon sud de Tarragona

El 2017 hi haurà dos nous punts de control de compostos orgànics volàtils a la Pineda i a la Canonja

Actualitzada 02/11/2016 a les 21:36

El Govern preveu encarregar l’any que ve l’estudi de la qualitat de l’aire al polígon sud de Tarragona, un cop la comunitat científica -URV, UPC i CSIC- consensuï el mètode d’anàlisi més adient, en especial sobre aquells compostos que actualment no estan legislats.



Així ho ha afirmat aquest dimecres el conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, en el marc de la tercera Taula de Qualitat de l’Aire al Camp de Tarragona que s’ha fet a la Pobla de Mafumet. A més, l’executiu ha anunciat que l’any que ve preveu instal·lar nous mesuradors a la Canonja i a la Pineda (Vila-seca) per analitzar la presència de compostos orgànics volàtils.



El conseller ha posat en valor la tasca realitzada pels grups de treball que integren administracions, agents socials, centres de recerca i empreses, i ha subratllat que el Govern aposta per treballar des del «rigor científic i la confiança mútua».