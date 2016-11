El conseller Rull ha inagurat aquest dimecres la carretera que conecta l'N-240 i la C-37

Redacció

Actualitzada 02/11/2016 a les 19:50

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, ha posat aquest dimecres en servei la variant de Valls, una infraestructura que millora les connexions i la seguretat viàries en aquest àmbit. La nova carretera, que uneix l’N-240 i la C-37 i permet evitar el trànsit de pas per l’interior de Valls, ha comptat amb una inversió de 2,6 milions d’euros.



Acompanyat de l'alcalde de Valls, Albert Batet, el conseller Rull ha assegurat que aquesta variant «millora de la seguretat viària, l’alleujament de la congestió, l’impuls a l’activitat econòmica i l’equilibri territorial», d'aquesta manera «alliberem una part important de la trama urbana de Valls del trànsit pesant» i alhora suposa un impuls «per a l’activitat econòmica entorn de l’eix potent de l’A-27, que comunica Ponent amb el Port de Tarragona».



La nova variant se situa al sud-oest del nucli de Valls i té una longitud de 800 metres. Està formada per dos carrils de circulació de 3,5 metres d’amplada i dos vorals d’1 metre i té amb una franja central zebrada de separació dels dos sentits, d’1 metre d’amplada.



Les obres han inclòs la construcció d’un pont sobre el torrent del Puig de 85 metres de longitud, format per dos trams de 42,5 metres, amb una pila central circular de 9,6 metres d’alçada. D’altra banda, s’ha aprofitat un pas inferior, format per un calaix de 7 metres d’amplada per donar continuïtat a un camí. Addicionalment, s’ha condicionat un tram d’uns 200 metres de la carretera C-37 i s’hi ha construït una rotonda de 48 metres de diàmetre exterior. A partir d’aquesta connexió amb la C-37, els vehicles poden accedir cap a l’autovia A-27.