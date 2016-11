A presó dos homes per robatoris amb força en un immoble i magatzems agrícoles del Priorat

Els individus, de 20 anys d'edat i nacionalitat romanesa, van ser detinguts el passat 29 d'octubre

Redacció

Actualitzada 02/11/2016 a les 13:41

Els Mossos d'Esquadra van detenir el passat 29 d’octubre dos homes, ambdós de 20 anys d’edat, de nacionalitat romanesa, sense domicili conegut com a presumptes autors d’un delicte de robatori amb força. També se’ls acusa de dos robatoris amb força en dos magatzems, tots dos en grau de temptativa. Els detinguts van passar l’1 de novembre a disposició judicial al Jutjat d’Instrucció i Primera Instància de Falset i el jutge va decretar el seu ingrés a presó.



Els Mossos d’Esquadra van rebre el mateix 29 de novembre un avís d’un testimoni que assegurava que la porta d’accés d’un dels pisos del bloc on vivia estava oberta, cosa que li semblava estranya. Una patrulla es va desplaçar fins al lloc, on van observar que la porta estava forçada, ja que la part del pany fixada al bastiment estava arrancada i tirada al terra. En entrar al domicili, els agents van trobar dos homes i diversos objectes repartits en diferents estances. Entre els objectes s’hi trobaven una escopeta de caça i diverses eines agrícoles que constava que havien estat robades en una casa de la partida de Baboixos de Falset la nit anterior.



Segons la denuncia del propietari, els lladres van forçar les reixes exteriors de la masia per robar una escopeta de caça, una moto-serra, una màquina radial, un compressor, un trepant, una serra, una desbrossadora, un televisor, una màquina d’alta pressió i diverses eines agrícoles. A més, el propietari va denunciar que un dels panys del magatzem estava forçat.



Els Mossos d’Esquadra van detenir dos homes per un robatori amb força a domicili davant dels fets i els diferents indicis que els incriminaven. Posteriorment la investigació va permetre relacionar els dos detinguts amb altres temptatives de robatori amb força en magatzems agrícoles ubicats a 150 metres de la casa on havien entrat a robar el 28 d’octubre. S’han retornat els objectes recuperats i s’està cercant els propietaris d’altres objectes que s’han trobat.