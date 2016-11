Milers de persones tornen a omplir els cementiris per recordar les persones estimades

La jornada de Tots Sants ha estat acompanyada d'una climatologia molt benigna que ha fet més fàcil acudir als cementiris

Redacció

Actualitzada 01/11/2016 a les 18:38

Milers de persones han omplert aquesta jornada de Tots Sants els cementiris d'arreu per a recordar les persones estimades. Ha estat el moment de netejar sepultures i renovar flors, un ritual que aquest any ha estat acompanyat per una climatologia molt benigna.



Als cementiris de Reus i Tarragona és on s'han repetit els problemes d'accés en vehicle a causa de l'important nombre de famílies que hi han acudit. Novament, però, s'han habilitat estacionaments especials i sota el control de la Guàrdia Urbana i de membres de protecció civil s'han anat organitzant els accessos.



També ha estat important l'ús dels autobusos urbans, que en els dos casos han reforçats les línies i que a Reus era gratuït per a la parada del cementiri.