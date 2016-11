La neboda de Carod Rovira serà la nova cap de Gabinet d'alcaldia a Cambrils

Substituirà Raquel Lozano, l’actual cap de Comunicació, i és filla d’Apel·les Carod Rovira, germà de l’exvicepresident de la Generalitat al tripartit

Sílvia Jiménez

Actualitzada 01/11/2016 a les 22:58

Aina Carod Requesens, la neboda de Josep Lluís Carod Rovira (ERC), l’exvicepresident de la Generalitat i conseller en cap durant la legislatura del tripartit presidit per Pasqual Maragall– serà la nova cap de Gabinet a l’Ajuntament de Cambrils, una nova figura que comportarà la destitució de Raquel Lozano, l’actual Cap de Comunicació al consistori.

La substitució de Raquel Lozano, que va ser triada per consens a principis del mandat municipal, es va aprovar en el darrer plenari. Des d’aleshores, el nom d’Aina Carod Requesens no s’ha volgut fer públic, molt probablement per les crítiques que la seva filiació amb un dirigent republicà pot suscitar entre els grups de l’oposició i la ciutadania. I és que Aina Carod Requesens és la filla del també cambrilenc Apel·les Carod Rovira, qui va ser blanc de crítiques, l’any 2008, en ser nomenat delegat del Govern a París pel seu germà, l’exvicepresident. Presenta un perfil completament diferent del que fins ara ocupava la periodista Raquel Lozano. No té formació periodística però, de fet, ocuparà un nou càrrec pel qual, segons s’ha justificat del govern, es necessita un perfil professional més proper al dret i a la gestió empresarial. La figura de Cap de Gabinet és un càrrec de confiança que acostuma a designar alcaldia en consonància amb el seu color polític, en aquest cas, Esquerra Republicana.



La substitució de Raquel Lozano, l’actual Cap de Comunicació General de l’Alcaldia, per un nou Cap de Gabinet va ser aprovada dimarts de la setmana passada. En el transcurs del ple no es va fer públic qui seria la nova persona que ocuparia el càrrec. ERC, PSC i CiU, el tripartit que governa al municipi, van votar a favor de la decisió. El PP es va abstenir, mentre que el Nou Moviment Ciutadà, Ciutadans i l’Assemblea de Cambrils van votar-hi en contra. Segons va comunicar el consistori, «les retribucions no variaran respecte a les actuals», i el canvi es farà efectiu a meitats d’aquest mes de novembre. Al llarg del ple hi va haver múltiples intervencions per part dels partits que van votar en contra, que van demanar que es fes públic qui seria aquest «càrrec de confiança» i que afirmaven no entendre aquest canvi al consistori.