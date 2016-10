Una regidora socialista de la Canonja carrega contra Chacón per la crítica a Rufián

Chacón publica una fotografia de Mas i Junqueras donant-se la mà dirigida a Rufián pel discurs que aquest va realitzar després de la investidura de Rajoy

«Carme Chacón no vengas de ofendida! El PSC te dio la oportunidad de crecer, y nos has traicionado con la gestora del PSOE #chao». Així de contundent ha respòs la regidora socialista de la Canonja Lucía López Cerdán a la reacció que Carme Chacón, ex membre de l'Executiva del PSOE, ha fet pública a través de Twitter sobre el discurs que Rufián va realitzar al Congrés de Diputats. La resposta de la regidora canongina fa referència a quan Carme Chacón, ex secretaria de Relacions Internacionals del PSOE que va formar part dels membres de l'executiva que van dimitir, va deixar el partit a mans d'una gestora.Les paraules de Gabriel Rufián al Congrés dirigides als socialistes van ser força dures, amb frases com «mai més tornin a dir-se socialistes, sinó traïdors». A més, el diputat d'ERC va patir diverses interrupcions pels murmuris a la sala. Després que els propis socialistes, el Partit Popular i Ciutadans critiquessin la seva intervenció, Carme Chacón també responia a les dures crítiques de Rufián als socialistes per haver permès la investidura de Rajoy amb un Tweet d'una fotografia de Mas i Junqueras donant-se la mà. «Rufián, seguro que esto también te dio mucha vergüenza», resa la imatge, que inclou un hashtag força contundent: #ERCGobiernaConlaDerechaEnCat, comparant la situació de l'Estat Espanyol amb el govern català de partits d'esquerra pactant amb la dreta.A més del Tweet que va piular López, altres usuaris de la xarxa social van fer referència a campanyes com #FemForaRajoy, on el PSC, llavors liderat per Chacón, es proposava com a alternativa al govern popular encapçalat per Rajoy.