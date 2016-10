Els fotògrafs Diambra Mariani i Francesco Mion capturen l'estat actual del Fonoll, Savella i Marmellar

Un estil de vida menys consumista

Un projecte fotogràfic que retrata pobles abandonats d'arreu d'Espanya. Aquest és el treball que els fotògrafs Diambra Mariani i Francesco Mion han realitzat per mostrar una nova realitat dels municipis abandonats d'arreu de l'estat. «En els últims anys, dotzenes de pobles abandonats han estat repoblats», asseguren els fotògrafs a través de la presentació del seu projecte.El Fonoll, el poble nudista de la Conca de Barberà; Marmellar, poble despoblat del Baix Penedès; i Savella, també a la Conca i molt pròxim al Fonoll, són els tres nuclis de les comarques tarragonines que els fotògrafs van visitar per a realitzar el projecte. El primer era un poble abandonat fins que Emili Vives el va transformar en un nucli nudista i naturista. Les persones poden allotjar-se en un alberg, apartaments i cases moblades o habitacions, o fins i tot acampar-hi. Però per accedir a tots aquests serveis cal pagar una quota bé anual, de dia i nit o només de dia, a més del preu reglamentari per a cada tipus d'estada.Savella és un nucli que es troba molt pròxim al Fonoll. Situat a la part occidental de Conesa, el poble encara està abandonat i alberga l'església romànica de Sant Pere de Savella, declarada Bé d'Interès Nacional. Marmellar, finalment, és una població localitzada al municipi de Montmell, al Baix Penedès. L'any 1976 hi va haver un incendi, i poc després el poble va quedar abandonat. El 1993 s'hi va trobar una noia morta, i es va especular molt sobre els fets.Les repoblacions, com en el cas del Fonoll, estan majoritàriament «relacionades amb el turisme rural i l'agricultura ecològica, però també amb la indústria turística en general», asseguren els fotògrafs. «El motiu per aquest nou interès de viure en petits pobles està directament relacionat amb la caiguda dels preus dels immobles, juntament amb la possibilitat de traballar online des de casa». Un estil de vida menys consumista i la necessitat de viure en contacte amb la natura i lluny de la contaminació de les ciutats fan cada vegada més propens que pobles com el Fonoll siguin repoblats en els últims anys.