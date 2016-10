Talls a la carretera del Morell a partir de dimecres a causa de les obres de millora

La circulació dels vehicles quedarà tallada pels que procedeixin de Reus

Redacció

Actualitzada 31/10/2016 a les 10:04

El Servei de Mobilitat i Circulació de la Guàrdia Urbana ha informat que hi haurà afectacions al trànsit a la carretera del Morell a partir del proper dimecres 2 de novembre. El motiu de les afectacions són les obres de construcció de les cunetes transitables que està duent a terme la Diputació de Tarragona en el tram de la carretera fins el seu enllaç amb la C-14.



La circulació de vehicles quedarà tallada pels que vinguin de Reus i vulguin continuar per la carretera del Morell. Com a alternativa, aquests usuaris podran continuar per la carretera de Montblanc fins enllaçar amb la C-14. El tall de circulació es farà cada dia en horari laboral fins que finalitzin els treballs. En finalitzar la jornada laboral es permetrà la circulació dels vehicles en ambdós sentits. Les afectacions al trànsit se senyalitzaran amb panells informatius.