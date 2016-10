Quaranta veïns d'Alcanar visiten la planta de potabilització del Consorci d'Aigües a l'Ampolla

Els visitants van poder conèixer el funcionament de la planta i fer un recorregut per les seves instal·lacions

Un grup de quaranta veïns d’Alcanar, encapçalat per el tercer tinent d’alcalde de l’Ajuntament, Joan Roig, i pel regidor de Participació Ciutadana Jordi Montfort, van visitar aquest dissabte 29 de novembre la planta potabilitzadora que el Consorci d’Aigües de Tarragona (CAT) té a l’Ampolla. Entre els participants hi van assistir representants de l’Associació de Jubilats.



Els visitants van sortir des de l’Avinguda Catalunya amb l’autobús que es va posar a la seva disposició. En arribar a la planta de l’Ampolla els va rebre el director – gerent del Consorci, Josep-Xavier Pujol, i la resta de membres del CAT que han col·laborat en la Jornada. En primer lloc es va projectar un vídeo que exposa la fragilitat de l’aigua com a bé escàs, descriu l’origen del CAT i explica el procés de la planta. A més de donar a conèixer la planta potabilitzadora, l’audiovisual també busca fer prendre consciència del procés de tractament de l’aigua. Després els veïns vas van fer un torn de preguntes que va respondre el director – gerent del CAT.



A continuació es va realitzar el recorregut per diferents unitats de la planta en dos grups. El dipòsit d’aigua crua, amb reserves per un o dos dies (segons els consums d’estiu o hivern); els decantadors i floculadors i els filtres de sorra, entre d’altres, van permetre veure la complexitat del sistema de potabilitzar aigua al final del recorregut del riu. A l’Espai d’Aigua es va assolir la visió global de les instal·lacions, així com la història i detalls del subministrament local del municipi. El pas pel control central, cervell del sistema CAT, va cloure el circuit. Abans del comiat hi va haver un petit refrigeri.



En finalitzar la visita es va fer una enquesta de valoració en què els visitants van mostrar la seva satisfacció pel resultat de la jornada i per la coneixença de les instal·lacions que asseguren que «a partir d’ara sentim més nostres». Aquesta acció s’emmarca en la política de transparència informativa i responsabilitat social que du a terme el CAT envers els consorciats, i en les polítiques de sensibilització en l’àmbit de la sostenibilitat i l’educació ambiental de l’Ajuntament d’Alcanar.