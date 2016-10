Onada de robatoris a una vintena de cotxes a diferents punts de Constantí

Identificats dos menors com a presumptes autors dels robatoris, que van tenir lloc la matinada de divendres i dissabte

Actualitzada 30/10/2016 a les 20:22

La Policia Local de Constantí ha identificat dos menors d’edat com a presumptes autors de l’onada de robatoris a cotxes a Constantí, durant la nit de divendres i la de dissabte. Es tractaria de dos nois de 16 i 15 anys, que van obrir un total de 19 cotxes repartits per diferents punts del municipi i van robar tot el que es van trobar a l’interior dels vehicles.



Una quinzena de veïns de Constantí han decidit denunciar els fets, que van tenir lloc durant la matinada de divendres i la de dissabte. Els joves delinqüents actuaven amb dos modus operandi. O bé trencaven els vidres del vehicle o bé, ajudats per una palanca, obrien el cotxe sense deixar-ne rastre.



Alguns veïns, com és el cas de la Lorena Benaque, quan, divendres al matí, es van dirigir al seu cotxe, es van trobar el vehicle obert i tot l’interior desendreçat. Els presumptes delinqüents es van emportar tota classe d’objectes, des de telèfons mòbils, fins a ulleres de sol.



A causa de les obres del carrer Barcelona, Laura Benaque, veïna de Constantí, es va veure obligada a aparcar el seu cotxe al descampat situat al carrer Sant Feliu. L’endemà, divendres al matí, va anar a buscar al cotxe per dirigir-se al seu lloc de treball i es va trobar amb un escenari «que feia por», deia la veïna. Alguns vehicles situats al solar tenien els vidres trencats i, d’altres, el pany forçat. «Van trencar els vidres amb les mans, perquè per la zona no hi havia cap pedra ni res per l’estil», deia Benaque. Quan va obrir la porta del seu cotxe es va trobar amb objectes personals escampats per sobre dels seients. Els presumptes delinqüents, que van actuar durant la matinada, es van emportar el seu GPS, el permís de ciclomotor, el patinet del seu fill, l’USB, les ulleres de sol de la marca Rayban, el telèfon mòbil i cinc euros amb monedes.



Però el terreny del carrer Sant Feliu no va ser l’únic on es van produir els robatoris. Els cotxes situats al descampat del Consum o a la zona de les 600 viviendas també van patir danys.



Alguns testimonis asseguren que la policia ja feia temps que buscava els presumptes delinqüents, ja que «a l’abril ja hi va haver una onada de robatoris com la d’ara», explica Benaque. Gràcies als testimonis, la Policia Local va aconseguir identificar els presumptes delinqüents, tot i que no es va realitzar cap detenció. Els Mossos d’Esquadra han obert diligències i continuen amb la investigació. Pel que fa als afectats, la majoria ha presentat denuncia als Mossos.