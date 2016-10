Els Mossos d'Esquadra se solidaritzen amb els malalts d'Alzheimer

El calendari solidari de 2017 recaptarà fons per la Federació d'Associacions de Familiars de Malalts d'Alzheimer de Catalunya

El cos de Mossos d'Esquadra de Catalunya ha realitzat, per quart any, un calendari solidari. En aquesta ocasió, els fons recaptats en la venda dels calendaris es destinaran a la Federació d'Associacions de Familiars de Malalts d'Alzheimer de Catalunya (FAFAC), amb l'objectiu de millorar l'assistència als malalts d'Alzheimer i donar suport als seus familiars i cuidadors.



El calendari està integrat per catorze fotografies, incloent la portada i el mes de gener del 2018, amb imatges on apareixen agents del cos de Mossos d'Esquadra d'arreu de Catalunya i afectats per la malaltia de l'Alzheimer i els seus familiars també d'arreu del país. La plaça Prim de Reus, l'Amfiteatre de Tarragona i el pont del Tren de Tortosa són alguns dels escenaris escollits per a les fotografies. Un vídeo del Making Of del calendari ensenya el seu procés de creació.







El calendari es pot adquirir a Associacions de Familiars i Amics de Malalts d’Alzheimer a partir del 26 d'octubre.



De la província de Tarragona hi han participat la Regió Policial Terres de l'Ebre, la Regió Policial Camp de Tarragona, l'Associació de Malalts d’Alzheimer del Montsià, l'Assoc. d’Alzheimer de Reus i El Baix Camp, l'Assoc. de Familiars de Malalts d’Alzheimer de la Sènia, l'Assoc. de Familiars de Malalts d’Alzheimer de Tarragona i l'Assoc. de Familiars de Malalts d’Alzheimer de les Terres de l’Ebre.