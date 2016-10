El Dr. Francesc Feliu Villaró, escollit com a representant nacional de Metges Tutors i Docents

El col·legiat a Tarragona exerceix al Joan XXIII i és especialista en Cirurgia General i de l’Aparell Digestiu

31/10/2016

El Dr. Francesc Feliu Villaró, col·legiat a Tarragona, especialista en Cirurgia General i de l’Aparell Digestiu i coloctoprotoleg, ha estat el guanyador de les eleccions a representant nacional de Metges Tutors i Docents del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM). En aquestes eleccions, que es van celebrar a Madrid el passat dissabte, voten els vocals corresponents dels Col·legis Provincials, que van atorgar a Feliu 12 vots.



El segon candidat que va obtenir més vots va ser el Dr. Antonio Martínez Pastor (Murcia). El segueixen la Dra. Sandra Pardo Seoane (Ourense) amb 6 vots, el Dr. Fernando Félix Artal (Navarra) amb tres vots i el Dr. Jorge Albareda (Zaragoza) amb 2 vots. També es van comptabilitzar tres vots en blanc.



Aquesta nova vocalia neix com la base del compromís dels professionals amb la formació dels futurs especialistes i se suma a les que ja existeixen al CGCOM: Metges d’Administracions Públiques, d’Ocupació Precària, Hospitals, Atenció Primària Urbana, Atenció Primària Rural, en Formació i/o Postgrau, Jubilats, Medicina Privada per Compte Propi i Medicina Privada per Compte aliè.



El Dr. Feliu exerceix a l’hospital Joan XXIII de Tarragona. És Doctor i professor associat per la Universitat Rovira i Virgili, així com tutor acreditat de residents en cirurgia general. Les seves prioritats com a vocal seran assolir reconeixement per al col·lectiu de tutors, aconseguir disponibilitat de temps per a la docència i obtenir una dotació adequada d’infraestructures, entre d’altres. A banda, també vol fomentar la implicació dels tutors en programes d’investigació i apostar pel compromís amb la formació docent dels professionals.