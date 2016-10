Diverses entitats plantegen “teixir lluites conjuntes” contra els impactes ambientals amb col·lectius d'arreu

VOLT3 ha fet la proposta en una trobada al polígon Nord

Actualitzada 31/10/2016 a les 08:54

Diverses entitats ecologistes, reunides en la iniciativa VOLT3, i conjuntament amb Cel Net, han plantejat la possibilitat de «teixir lluites conjuntes» amb altres entitats contra els impactes ambientals de la química més enllà del Camp de Tarragona. En una reunió a Vilallonga del Camp, van decidir treballar conjuntament per identificar, de manera global, els problemes que puguin haver. «Hem de mirar quin suport mutu podem trobar al Camp de Tarragona, la resta del país i el món», ha explicat un dels portaveus del VOLT3, Joan Pons, que ha detallat que quan Cel Net ha explicat els conflictes oberts amb empreses químiques, col·lectius presents al VOLT3, com ara de Guatemala, han explicat casos semblants al seu país. Les entitats van visitar diumenge l’entorn del polígon petroquímic de Tarragona, on consideren que se centra el principal conflicte ambiental al Tarragonès.



Els col·lectius reclamen que empreses com Repsol no tinguin impunitat quan es produeixen incidents com es van produir al maig, amb diverses fumeres a torxes de seguretat. De fet, en la visita en l’entorn del polígon nord de Tarragona, els membres del VOLT3 han desplegat una pancarta en la qual es demanava que les empreses «deixin d’actuar amb la absoluta impunitat que ara mateix estan actuant». «Hem d’investigar els elements que es posen a l’aire i exigir estudis de qualitat de l’aire», ha detallat Pons.



El VOLT3 està format per la Xarxa per la Sobirania Energètica (XSE), l’Observatori de Deute en la Globalització del Deute (ODG) i Enginyeria Sense Fronteres (ESF). El col·lectiu va presentar dissabte una citació per un judici popular contra el projecte Castor a Escal UGS a la plataforma terrestre a Vinaròs. Aquest dilluns visitaran Flix, on se centraran en l’activitat de la indústria química d’Ercros, i Vandellòs, on visitaran una cooperativa energètica de biomassa.