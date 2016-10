Detinguts els presumptes autors de l'onada de robatoris a cotxes a Constantí

Als menors de 16 i 15 anys se'ls acusa del robatori de 4 cotxes dels 19 que es van obrir la passada matinada de divendres i dissabte

Redacció

Actualitzada 31/10/2016 a les 14:25

Els Mossos d’Esquadra han detingut aquest dilluns al matí els presumptes autors de l’onada de robatoris a cotxes a Constantí que van tenir lloc la matinada del passat divendres i del dissabte. Tal i com avançava Diari Més, es tracta de dos nois de 16 i 15 anys als quals se’ls acusa del robatori dels objectes que van trobar a l’interior de 4 vehicles dels 19 que van ser oberts, tot i que no es descarta que també puguin ser els autors dels altres. El cas ja ha passat a fiscalia de menors.



Els joves presumptes delinqüents van robar tot tipus d’objectes que es trobaven a l’interior dels cotxes, des de telèfons mòbil fins a ulleres de sol. Actuaven amb dos modus operandi: trencant els vidres del vehicle o obrint el cotxe sense deixar rastre amb una palanca. La Policia Local va aconseguir identificar-los, tot i que no es va produir cap detenció. Finalment aquest dilluns al matí els Mossos d’Esquadra han pogut detenir els menors.