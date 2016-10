Unes 300 persones reclamen justícia per la víctima del crim de Montblanc

concentració per demanar justícia per Sara Lozano, on amics i familiars porten una pancarta i l'alcalde de Montblanc parla davant l'atril.

Amics i familiars de Sara Lozano no entenen com l'únic acusat pot estar «passejant tranquil·lament» pel municipi

Actualitzada 30/10/2016 a les 14:23

Unes 300 persones s'han concentrat aquest diumenge a Montblanc per reclamar justícia per Sara Lozano, víctima d'un crim ara fa dos anys. Amics i familiars han mostrat la seva indignació perquè l'acusat dels fets està en llibertat provisional des del juliol després d'haver pagat una fiança de 30.000 euros. «És un cop molt dur perquè mai haguéssim pensat que sortiria en llibertat i s'estaria passejant per Montblanc tan tranquil·lament, quan nosaltres no ho podem fer perquè ens sentim cohibits», ha explicat la portaveu de la família, Raquel Crisol.



A l'acte de record, que ha fet omplir la plaça major del municipi, hi han participat també l'alcalde de Montblanc i altres representants del consistori. El judici està fixat per al febrer i el ministeri fiscal sol·licita una pena de 20 anys de presó per l'únic acusat.