Tres detinguts per cometre robatoris amb força a Almoster

Els agents van arrestar-los quan van detectar que el copilot d'un vehicle llençava una bossa per la finestra

Actualitzada 30/10/2016 a les 19:09

Tres homes de 29, 24 i 20 anys, veïns de Castellvell del Camp i Reus, han estat detinguts com a presumptes autors de tres robatoris amb força en cases situades a Almoster i un furt lleu a interior de vehicle a Castellvell del Camp. Els Mossos van ser avisats que s'havia activat una alarma en una casa d'Almoster. Quan els agents van arribar al lloc, van comprovar que algú havia tallat la tanca metàl·lica perimetral i havia forçat una porta. A partir d'aquest robatori, els agents van localitzar una segona casa amb signes de forçament. En aquest cas, la porta principal estava trencada i també havien forçat una porta d'accés al traster. Ràpidament, diverses patrulles van establir un dispositiu de recerca dels autors dels robatoris. Minuts més tard, una dotació va creuar-se amb un vehicle amb tres ocupants i l'home que anava al seient del copilot va llençar per la finestra una bossa quan es va veure sorprès per la policia.



Els mossos van aturar el vehicle i van identificar els tres ocupants. Simultàniament, una altra dotació policial va recuperar la bossa que el copilot havia llençat instants abans per la finestra. A l'interior hi havia roba, un moneder i la documentació d'una dona. Les gestions d'investigació van donar resultat i els agents van comprovar que els tres individus, que tenien antecedents per delictes contra el patrimoni, coincidien amb la descripció dels tres homes que havien comès els dos robatoris a les cases. A més, el contingut de la bossa recuperada va permetre relacionar els detinguts amb un furt a interior de vehicle comès a Castellvell del Camp durant la mateixa tarda de dimecres.



Dos dels tres homes, detinguts dimecres, acumulen 14 antecedents policials per delictes relacionats amb el patrimoni. Els tres van passar a disposició judicial i el jutge va decretar llibertat amb càrrecs. La investigació continua oberta perquè no es descarta que els detinguts estiguin relacionats amb altres robatoris.