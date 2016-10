Salou commemora les festes del 30 d'octubre

La cercavila dels elements populars i l’ofrena floral protagonitzen el dia gran de les celebracions

Salou celebra les seves festes del 30 d’octubre, en les que es commemora la segregació del municipi. Aquest diumenge al matí, la data més assenyalada de la celebració, s’ha dut a terme la tradicional ofrena floral a Santa Maria del Mar i la cercavila d’elements populars, en la que han participat el Canó d’en Pasqual, les bruixes ‘Latemó’ i els Diables Maleïts, els Gegants, Nanos i Mulassa, el Ball de Bastons i la Morena de Salou.Al migdia, el seguici ha posat rumb a la Parròquia de Santa Maria des del Passeig de Jaume I, enfilant el carrer Barcelona. A l’Església s’hi ha celebrat la solemne missa i, posteriorment, ha acollit la tradicional ofrena floral a Santa Maria del Mar, patrona de la parròquia. Durant l’ofrena, el rector Mn. Santiago Soro ha remarcat la importància de l’acte «malgrat no ser una festa religiosa, ja que l’ofrena a Santa Maria representa a tots els salouencs, siguin cristians o no, i és un homenatge als nostres avantpassats».En finalitzar el solemne ofici i l’entrega de les flors, els diferents elements del seguici han reprès la cercavila. Passant pel casc antic, han enfilat el carrer Barcelona i el Passeig 30 d’octubre fins al Parc Manuel Albinyana. A més dels elements populars salouencs, també han participat del seguici el Ball de Bastons de Tarragona i la Geganta Elisabeth, que l’Escola Elisabeth va presentar el passat divendres El Parc de Manuel Albinyana ha estat l’escenari del punt final de la jornada matinal de festa. Allí, els participants al seguici i tots els salouencs que s’hi han apropat, han gaudit de la Gran Paella Popular. Els tiquets per al dinar tenien un preu de dos euros, els beneficis dels quals es destinaran a entitats benèfiques de la ciutat.