Desenes de 'zombis' corren per simbolitzar que les nuclears són «morts vivents»

La iniciativa, de Greenpeace, s'ha fet al municipi del Baix Ebre per la seva proximitat amb Vandellòs II i Ascó

Actualitzada 30/10/2016 a les 19:22

Una cursa popular, batejada com a 'Nuclear Running Dead' i organitzada per Greenpeace, ha convertit els corredors en 'zombis' per simbolitzar que les centrals nuclears són «morts vivents». Segons l'organització, l'energia nuclear a Espanya «és una cosa del passat» i «té els dies comptats, malgrat les obstinacions de les elèctriques per a ressuscitar-la». A més, els ecologistes apunten que «el llegat tòxic continua quan acaba la vida de les nuclears» a través de «tones de residus radioactius». Greenpeace ha celebrat aquest diumenge curses populars amb 'zombis' coma protagonistes a les demarcacions amb centrals nuclears per demanar el seu tancament progressiu. A Catalunya, han escollit l'Ametlla de Mar, al Baix Ebre, per la seva proximitat amb Vandellòs II i Ascó.



Encara que aquestes carreres no es tractaven d'actes de protesta, Greenpeace sí que pretenia posar de manifest els problemes de viabilitat als quals s'enfronta l'energia nuclear, que la fa semblar, diuen, com un mort vivent. Les altres curses s'han fet a Miranda de Ebro (Burgos), Gárgoles de Abajo (Guadalajara), Trujillo (Càceres) i València. Els participants han competit en dues categories, en les distàncies de 10 km i 4 km, i molts ho han fet caracteritzats de zombi, ja que han acudit caracteritzats o han estat maquillats per l'organització.



Un euro de cada cinc aportats per la quota simbòlica d'inscripció seran destinats a l'associació Chernobil Elkartea, una organització que porta des de 1995 treballant pel benestar dels nens i nenes que pateixen les conseqüències del desastre nuclear de Txernòbil.