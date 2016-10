La biblioteca de Salou celebra el seu aniversari amb activitats pels infants

Al llarg del matí s’ha celebrat una festa amb llibres i premis en motiu dels 24 anys de la inauguració

Actualitzada 29/10/2016 a les 16:51

Salou celebra el 24è aniversari de la inauguració de la seva biblioteca. Al llarg del matí d’aquest dissabte, l’edifici ha acollit una festa de llibres i activitats per a infants i adults, amb tallers de lectures i representacions teatrals i de titelles. A més, també s’han lliurat els premis Bibliojoc .



La biblioteca salouenca ha fet coincidir la celebració dels seus 24 anys d’història amb el centenari del naixement de Roald Dahl, autor de llibres per a grans i petits amb títols coneguts com ‘Charlie i la fàbrica de xocolata’ o ‘Matilda’.