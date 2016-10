L'Escola Elisabeth presenta la seva geganta

El centre salouenc celebra el seu cinquantè aniversari amb la creació d’una colla gegantera escolar

Redacció

Actualitzada 29/10/2016 a les 11:35

L’Escola Elisabeth de Salou està d’aniversari, ja que aquest curs es compleixen 50 anys de la seva fundació. Un dels primers actes de la celebració va ser la presentació i bateig de la seva geganta, l’Elisabeth, aquest divendres a la tarda.



La figura està feta en honor a la fundadora i primera directora del centre, de la qual en rep el nom. Durant el seu bateig, també es va presentar la colla gegantera, formada únicament per familiars i professors lligats a l’Escola Elisabeth. La geganta acompanyarà l’escola en tots els seus actes de celebració del cinquantè aniversari i a qualsevol altre que hi pugui participar.



L’escola ha volgut animar a tothom a participar de la colla, fent-se càrrec tant de portar-la com de l’acompanyament musical. En aquest aspecte, el centre ha reforçat l’extraescolar de Gralla i Tabal per als alumnes. A l’acte del bateig hi van participar diversos gegants com els de Salou, Cambrils i Vila-seca; i escoles de Salou i Tarragona.