Fisioteràpia aquàtica contra la fibromiàlgia

Les persones afectades realitzen les sessions a la piscina municipal de l’Hospitalet de l’Infant

Redacció

Actualitzada 29/10/2016 a les 13:48

L’àrea d’esports de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant organitza, durant tot l’any, sessions de fisioteràpia a l’aigua per a afectats per la fibromiàlgia. Aquestes es duen a terme a la piscina municipal coberta de l’Hospitalet de l’Infant cada dilluns al migdia.



La iniciativa és obra de l’Ajuntament de manera conjunta amb l’Associació d’afectats per la fibromiàlgia i el centre de fisioteràpia Gemma Arias. La intenció d’aquestes sessions és que els afectats per aquesta malaltia crònica recuperin la mobilitat. El tractament de la fibromiàlgia recomana exercicis aeròbics i d’enfortiment i flexibilització que siguin suaus, cosa que l’aigua els permet treballar.



Aquesta no és l’única iniciativa que es realitza a la piscina municipal, ja que l’Ajuntament també organitza altres tractaments específics de fisioteràpia aquàtica, com ara sessions dedicades a aquelles dones operades de càncer de mama.