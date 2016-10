Un hotel del Priorat, entre els 10 millors per gaudir de l'enoturisme segons Trivago

Gratallops alberga Cal Llop, un establiment amb un «encant especial», segons el buscador d'hotels online

El municipi del Priorat Gratallops alberga un dels millors hotels d'Espanya per gaudir de l'enoturisme, segons el buscador d'hotels online Trivago. Cal Llop, un establiment situat en una casa centenària del municipi, té unes vistes privilegiades de les vinyes. Però més enllà de les vistes, ha aconseguit fer-se un lloc al Top Ten de Trivago per les activitats que alberga al seu voltant relacionades amb el vi.



La proximitat de Cal Llop a bodegues tan emblemàtiques com Álvaro Palacios, Clos Mogador, Clos Martinet i Clos de l'Obac, o els Wine Tours que ofereixen des del mateix establiment amb visites i tastos guiats, són alguns dels plats forts d'aquest allotjament. Però a més d'aquestes activitats amb el vi com a protagonista, també s'organitzen activitats esportives i gastronòmiques. Per exemple, visites a un molí d'oli tradicional per probar-ne les diferents varietats, rutes de senderisme i cicloturisme entre vinyes.



Visites a la Cartoixa de Scala Dei o al poble de Siurana són altres activitats culturals que dónen encant i interès a la zona. A més, l'hotel Cal Llop té el restaurant Boca del Llop, amb cuina mediterrània marinada per vins de la DOQ Priorat i la DO Montsant.