Tres detinguts a Vila-seca per robar un cotxe a Girona i atracar un supermercat a Vilafranca

Els tres detinguts de 18, 20 i 21 anys, tenen nacionalitat francesa i domicili a Toulouse

Redacció

Actualitzada 28/10/2016 a les 15:07

Agents de Mossos d’Esquadra han detingut a Vila-seca aquest divendres tres homes, de 18, 20 i 21 anys, de nacionalitat francesa i amb domicili a Toulouse (França), com a presumptes autors de dos robatoris amb violència i intimidació.



El primer robatori el van cometre aquest dijous al matí quan tres joves que caminaven per la GIV-6219, al terme municipal de Siurana, a l'Alt Empordà, van fer senyals a una conductora perquè s'aturés. La conductora va aturar el vehicle i un dels joves la va colpejar al cap amb una arma curta simulada i li van sostreure el turisme. La senyora va patir ferides lleus com a conseqüència de l’agressió.



El segon robatori ha estat aquest matí, poc abans de les 10 del matí, quan els tres joves han comès un robatori violent amb una arma simulada en un supermercat de Vilafranca del Penedès i han fugit del lloc amb el turisme sostret a Girona. En la seva fugida, els lladres han fet un tret amb l’arma simulada.



Alertats del robatori violent succeït a Vilafranca, els mossos han tancat policialment les rutes de fugida dels lladres i a la Regió Policial del Camp de Tarragona, la Unitat Operativa de Mobilitat (UOM) ha detectat el vehicle. Els mossos de la UOM, coordinats amb l’Àrea Regional de Recursos Operatius de la Regió Policial Camp de Tarragona, han tancat les sortides de l’AP-7 en sentit sud. Finalment, el vehicle ha estat retingut al terme municipal de Vila-seca i els tres homes han estat detinguts.