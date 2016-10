Nova edició dels premis 30 d'octubre de Salou

La regidoria de Cultura reconeix els millors treballs d'estudiants en fotografia, arts plàstiques, audiovisuals i literatura

Els premiats

Fotografia (12 a 21 anys):

Arts plàstiques (6 a 21 anys):

Audiovisuals (14 a 21 anys):

Llengua Catalana i Castellana (6 a 21 anys):

Llengua Angelsa (12 a 21 anys):

Uns quatre-cents joves estudiants de Salou d’entre 6 i 21 anys han estat els finalistes de la XV edició dels premis 30 d’octubre a la creativitat infantil i juvenil. Aquest dijous, en el decurs d’un acte multitudinari al TAS, es van donar a conèixer els guanyadors de les quatre modalitats: literatura, arts plàstiques i fotografia en les diverses categories.L’alcalde Pere Granados, acompanyat de la regidora de Cultura, María José Rodríguez, la regidora d'educació, Júlia Gómez, i del jurat dels premis, va adreçar unes paraules als joves: «amb aquests premis, teniu a l’abast un espai per experimentar i una plataforma per aprendre, treballar i divulgar les vostres experiències creatives i expressives». L'alcalde afegia que «és evident que l’acollida d’aquesta iniciativa i el seu resultat no pot ser més positiu, i per això penso que tots els implicats i compromesos en la tasca de la formació cultural i artística dels joves hem d’estar molt satisfets».3r premi grup d: “ El mejor día de playa ” de l’autor Keren Gálvez Sanchiz2n premi grup d: “ Pequeñas cosas ” de l’autora Rufina Amaya1r premi grup d: “ El refix del teu ser ” de l’autora Leyre Gómez Secaduras3r premi grup e: “ B&W ” de l’autor Daniel Sánchez Carrillo2n premi grup e: “ CD ” de l’autora Andra Iulia Sima1r premi grup e: “ Wonderlust ” de l’autora Carla Gibert Font3r premi grup f: “ Bosc ” de l’autor Joan Vilajosana Quesada2n premi grup f: “ Assassins Creed Urban Absterg ” de l’autora Shayan Ramírez del Estal1r premi grup f: “ Estroboscòpia ” de l’autora Clara Tremosa Marsal3r Premi Grup A: “ Dualitat ” de l’autora Irene Morillo Cano2n Premi Grup A: “ Nina ” de l’autora Júlia Costas Xandri1r Premi Grup A: “ Sense títol 16 ” de l’autora Mama Cone3r Premi Grup B: “ El meu viatge ” de l’autor Daniel Restrepo Estrada2n Premi Grup B: “ The bedroom ” de l’autora Mariam Meladze1r Premi Grup B: “ Llimoner” de l’autora Cristina Sáez Caballé3r Premi Grup C: “ Veig l’arc de Sant Martí ” de l’autora Maria Zebrowski Jedruch2n Premi Grup C: “ Singing in the rain ” de l’autor Ticiano Pérez Sack1r Premi Grup C: “ La mascota de Frida Kahlo ” de l’autora Amanda Ricardo Mena3r Premi Grup D: “ Finestra de tardor ” de l’autora Mar González García2n Premi Grup D: “ Cremen els somnis a l’infinit ” de l’autora Vera Martorell Culebradas1r Remi Grup D: “ Watercolor Animal ” de l’autora Yaima García Martínez3r Premi Grup E: “ Quick Thought ” de l’autora Carla Gibert Font2n Premi Grup E: “ Moon” de l’autor Pavel Miller1r Premi Grup E: “ Mona ” de l’autora Esther Pérez Gónzalez3r Premi Grup F: “ Sense títol ” de l’autor Ruo Xi Situ Ye2n Premi Grup F: “ Costelles” de l’autor Marc Roig Montero1r Premi Grup F: “ H&M “de l’autora Laura de Jesús Sánchez3r premi, i 1r premi del grup E: el jurat ha deliberat que els premis queden deserts.2n premi grup E: “ La felicitat” de l’autor Esther Pérez Gónzalez3r premi grup F: “ Return ” de l’autora Paula Gallego López2n premi grup F: “ True color ” de l’autora Natalia Gamo Castellanos1r premi grup F: “ Serendipity ” de l’autora Amanda Viñas ToledoMenció d’Honor en la categoria A: “ L’arbre màgic i el llobató ” de l’autor Eduard Rodríguez Jiménez3r Premi Grup A: “ La princesa i el príncep ” de l’autora Irati López Climent2n Premi Grup A: “ La meva mare ” de l’autora Naiara Burgos Lancho1r Premi Grup A: “ Els gats del temps ” de l’autor Marc Martí TarzanMenció d’Honor en la categoria B: “ En Pere i la biblioteca màgica ” de l’autora Aida Gallego Grima3r Premi Grup B: “ El meu poema de Sant Jordi ” de l’autora Mariona Prats Rivas2n Premi Grup B: “ El plor d’estrella ” de l’autora Inés Lapuente Martín1r Premi Grup B: “ La meva àvia ” de l’autor David Hidalgo SendrósMenció d’Honor en la categoria C: “ El Gel derrota al foc ” de l’autor Damià Colet Rabassa3r Premi Grup C: “ El murmuri del cargol marí ” de l’autora Esther Iñigo Álvarez2n Premi Grup C: “ Un petit llibre ” de l’autora Noemí López Cunillera1r Premi Grup C: “ La meva mare ” de l’autora Marta Muñoz Ferré3r Premi Grup D: “ Mi gran aventura ” de l’autor David Brosa2n Premi Grup D: “ Tu que de gel et revesteixes ” de l’autor Miquel Badia Pàmies1r Premi Grup D: “ Luli y la pintura ” de l’autora Yasmina Aboucheikh ChavarroMenció d’Honor en la categoria E: “ El silencio de la montaña ” de l’autor Raul Pérez PratsMenció d’Honor en la categoria E: “ Quedar-me a casa ” de l’autora Andrea Marín Revert3r Premi Grup E: “ Hacia el infinito ” de l’autor Aya Louhmane2n Premi Grup E: “ Un nosaltres... ” de l’autora Maria Aura Vascan1r Premi Grup E: “ Herois ” de l’autora Mercè Balañà CantosMenció d’Honor en la categoria F: “ Carta al papa ” de l’autor Manelik Duran González3r Premi Grup F: “ El despertar...” de l’autora Cèlia Vendrell Peris2n Premi Grup F: “ Rompiendo cadenas ” de l’autor Albert Duran Cabacés1r Premi Grup F: “ Carta a ninguna parte ” de l’autora Lidia Sevillano SevillanoMenció d’Honor en la categoria C: “ Rice Pudding ” de l’autora Carlota González Cañadell2n Premi Grup D: “ Edu, the new strange student ” de l’autora Anna Domingo Garcia1r Premi Grup D: “ Oh no! I’m invisible ” de l’autora Laura Duart Fermosel2n Premi Grup E: “ Travelling Light ” de l’autora Andrea Abad Ogalla1r Premi Grup E: “ Truth in the mirror ” de l’autor Yan Shchasnovich3r Premi Grup F: “High hopes” de l’autora Anna Ying Pascual Albiol2n Premi Grup F: “ Love and War ” de l’autora Clara Calabuig Martínez1r Premi Grup F: “ On the wrong side of the Law ” de l’autor Samuel Alarcón Julián