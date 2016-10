Inés Arrimadas porta escorta per evitar agressions com la d'una militant de Creixell del 2013

Arrimadas ho ha confirmat aquest divendres al Món a Rac1 en una entrevista amb Jordi Basté

Actualitzada 28/10/2016 a les 12:10

En una entrevista al programa radiofònic el Món a Rac 1 amb Jordi Basté, Inés Arrimadas ha assegurat que porta un escorta -a diferència de persones que ocupen el mateix càrrec en altres comunitats autònomes- per evitar agressions com les que companys seus han patit, posant d'exemple els atacs que va patir una militant del partit taronja al Morell fa tres anys. «Per sort, a mi personalment mai m'han agredit al carrer. Però m'han insultat, escopit, i a alguns companys, com als de Tarragona, els han atacat físicament», ha manifestat la líder de l'oposició i de Ciutadans a Catalunya.En el marc de l'entrevista, Arrimadas ha assegurat que la decisió de portar escorta ha estat presa per part del Departament d'Interior. «Jo respecto la seva decisió, i si em posen escorta, deu ser per una raó de seguretat», ha manifestat davant la insistència de Basté.Els fets als quals ha fet referència Arrimadas es remunten al juliol de l'any 2013, quan Victoria Fuentes, que ocupava el càrrec de coordinadora de l'agrupació de Ciutadans de Creixell i era membre del Consell General del partit, va ser víctima d'una agressió física. Segons C's, els fets van tenir lloc en el marc de les festes del Morell, quan una persona es va dirigir a Fuentes i li va etzibar un cop de puny a la cara quan la va identificar com a membre del partit. En aquell moment el portaveu del partit, Matías Alonso, va realitzar una roda de premsa per denunciar els fets, i va assegurar que l'agressor, abans d'agredir-la, la va anomenar «espanyolista».Uns mesos després, al novembre del mateix any, la mateixa Fuentes va ser víctima de nou d'una altra agressió. En aquest cas, però, no va ser física, sinó que va ser al seu vehicle. I és que una persona anònima va embrutar el seu cotxe amb restes d'excrements als panys, tal i com es pot observar a la fotografia que va fer pública, en el seu moment, el grup municipal de Ciutadans.