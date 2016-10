«Sóc feliç, treballo i tinc el meu sou, el meu pare està més tranquil»

Més de 3.300 persones en risc d'exclusió a Tarragona i Ebre han trobat feina des que va engegar un programa d'inserció laboral de l'Obra Social 'la Caixa', ara fa deu anys

Actualitzada 27/10/2016 a les 14:59

«Sóc feliç, treball i tinc el meu sou, el meu pare està més tranquil». Així s'expressa Ezequiel Herrera, un veí del Vendrell que està a punt de fer 42 anys, i que es va quedar sense feina. Ara en fa sis que treballa en una bugaderia del seu municipi i hi està «superintegrat». És un dels usuaris del programa Incorpora de l'Obra Social 'la Caixa', que ajuda les persones en risc d'exclusió social a trobar feina. Es va posar en marxa fa deu anys i des d'aleshores la gairebé vintena tècnics d'inserció involucrats en el projecte han trobat una ocupació a 3.300 persones.Un 30% dels usuaris són discapacitats, i el 70% restant, persones en risc d'exclusió –des de dones víctimes de violència de gènere a presos en tercer grau. Un total d'onze entitats del territori treballen en xarxa entre elles i fan d'enllaç amb les empreses que oferten llocs de treball. En aquests primers deu anys de trajectòria, s'estima que s'hi han implicat més de 1.100 empreses. L'Obra Social 'la Caixa' ha injectat enguany uns 700.000 euros a Tarragona i Terres de l'Ebre, en un programa que està implantat a tot l'Estat.



'Incorpora' és un programa d'inserció laboral que té per objectiu facilitar l'accés al mercat de treball a persones en situació de vulnerabilitat. Des del 2006, ha promogut 3.378 contractacions a les comarques del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Entre gener i setembre d'enguany, ja ha facilitat 523 llocs de treball a Tarragona.



Durant aquesta primera dècada de programa, s'han atès un global de 7.600 persones. A més de 3.300 se'ls ha pogut aconseguir una feina. «Necessiten que se'ls doni aquesta oportunitat», ha afirmat el director del programa, Jaume Farré. «Onze entitats, del nord al sud de Tarragona, comparteixen ofertes de feina amb un únic objectiu: la integració», ha afegit.



«Se'ns ha disparat el nombre d'atesos arran la crisi», ha manifestat la coordinadora del programa a Tarragona, Laura Cebrián. Segons Cebrián, no sols els ha agafat per sorpresa aquest augment. També el perfil diferent d'usuari. «Són gent com tu i com jo, ara qualsevol pot ser-ne usuari, com ara dones, gent amb càrregues familiars, etc».



Ezequiel Herrera, amb discapacitat intel·lectual, va ser acomiadat de l'empresa on treballava, que va acabar tancant. «Ara estic bé, puc anar pagant coses que tenia pendents», ha reiterat l'usuari. Ja fa sis anys que treballava a la bugaderia industrial Neutral, al Baix Penedès, on ha anat assumint, any rere any, més tasques de responsabilitat.



La majoria d'usuaris troben feina en la industria i logística, així com en el sector turístic i serveis. 'Incorpora' celebra aquest dijous a la tarda el desè aniversari amb un acte especial en què es farà un reconeixement a les empreses, organitzacions i institucions involucrades en la iniciativa.



En el conjunt de l'estat espanyol la inversió destinada a aquest programa durant aquest temps s'eleva als 24 milions d'euros. Aquest any per primera vegada s'ha obert una línia nova, centrada en l'autoocupació perquè les persones amb vulnerabilitat puguin arribar a crear la seva microempresa.