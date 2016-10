Productes alimentaris, conferències i música en la primera Gastrofira de Roda de Berà

La mostra tindrà lloc el 29 d'octubre a la plaça del Mercat

Redacció

Actualitzada 27/10/2016 a les 15:05

La plaça del Mercat de Roda de Berà acollirà el proper 29 d’octubre de 10 a 20h la primera Gastrofira del municipi, organitzada per l’Ajuntament amb la col·laboració de la consultora del sector d’hostaleria i restauració NehosConsulting. La fira comptarà amb una àmplia representació de productes alimentaris –com per exemple caves, vins, olis, embotits, licors, formatges i foodtrucks- que es combinaran amb les xarrades i formacions en l’àmbit de la gastronomia, actuacions musicals en directe i l’amenització de la jornada a càrrec de deejay EMD.



Aquesta fira vol distingir-se de les altres mostres gastronòmiques realitzades a la comarca oferint propostes innovadores. La regidora de Comerç, Cèlia Treserres, afirma que l’objectiu final d’aquesta iniciativa «és fer una fira anual de gastronomia amb una participació el més amplia possible i cada any més representativa del nostre municipi». Per aquest motiu des de l’àrea de Comerç s’ha fet una crida als comerciants i restauradors del municipi per tal que aportin les seves idees i hi puguin participar de forma gratuïta, sense haver de pagar pel lloguer de l’espai.