Les netejadores d'hotels reclamen informació sobre la legionel·losi als establiments

Una de les fundadores de l'associació Kellys assegura que «no es compta amb nosaltres ni en un cas de salut pública»

EFE

Actualitzada 27/10/2016 a les 15:57

Les cambreres i netejadores de pis dels hotels reclamen informació sobre la legionel·losi, en confirmar-se que l'hotel Jaume I de Salou ha donat positiu en aquest bacteri. Una de les fundadores de Les Kellys, associació ara escindida en Les Kelly's i que agrupa aquest sector laboral (el nom és un joc de paraules provinent de «las que limpian»), Lali Corralero, ha explicat que «no tenim cap mena d'informació sobre la legionel·losi» i ha reivindicat que «almenys, ens donin guants per treballar».



Després que s'elevin a dotze els afectats per aquest brot a Salou, i que es confirmi que tots es van allotjar en aquest hotel del municipi, Corralero discrepa i assegura que les cambreres de pis, a més de la precarietat laboral que pateixen, si volen treballar amb guants «ens els hem de pagar de la nostra butxaca i no totes poden». I és que l'hotel es va tancar el passat 2 d'octubre per fi de temporada i sense informar els treballadors «perquè no hi ha cap tractament preventiu», ha assegurat la sotsdirectora de Coordinació de la Salut Pública a Tarragona, Mercè Bieto.



D'aquesta manera, Corralero critica que «no compten amb nosaltres ni en un cas de salut pública». El cas de l'hotel de Salou és extrapolable a tot el sector hoteler ja que, segons Bieto, la legionel·losi no és infreqüent i els hotels en són un focus habitual. Corralero també demana que hi hagi més informació «sobre els productes químics que utilitzem en les neteges i que ningú sap què són» a favor d'una major protecció en salut laboral. A més, conclou que «la nostra precarietat és independent de la crisi, ara que el sector turístic trenca estadístiques, estem pitjor que mai».