La Guía Peñín 2017 situa una vintena de vins de la Conca per sobre dels 90 punts de valoració

Quatre dels vins considerats com 'excel·lents' estan elaborats amb la varietat autòctona del trepat

Actualitzada 27/10/2016 a les 12:59

93: Grans Muralles 2004 de Bodegas Torres

93: Milmanda 2013 Blanc de Bodegas Torres

93: Cara Nord Negre 2015 de Celler Cara Nord

92: Gatzara Trepat 2011 de Gatzara Vins

91: Caliu 2012 de Celler Vega Aixalà

91: Cara Nord Blanc 2015 de Celler Cara Nord

91: Josep Foraster Selecció 2011 de Celler Mas Foraster

91: Molí dels Capellans Chardonnay 2014 de Molí dels Capellans

91: Arnau Syrah 2012 de Celler Rendé Masdéu

91: Manuela Ventosa 2011 del Celler Rendé Masdéu

91: L'Orni 2014 de Celler Vins de Pedra

90: La Font dels Aubacs 2013 de Celler Vega Aixalà

90: Sons de Prades 2014 de Bodegas Torres

90: Molí dels Capellans Trepat 2014 de Molí dels Capellans

90: Viognier 2013 de Celler Rosa Maria Torres

90: Negra Nit 2012 de Celler Vidbertus

90: Gatzara 2011 de Gatzara Vins

90: Gatzara Blanc 2014 de Gatzara Vins

90: Trepat del Jordiet 2014 de Celler Rendé Masdéu

90: El Trempat 2014 de Celler Vins de Pedra

La Guía Peñín, una de les referències en la valoració de vins a l'Estat espanyol, ha decidit incloure en la seva edició del 2017, una vintena de vins de la DO Conca de Barberà amb una puntuació superior als 90 punts.Més de 90 punts representa ser considerats com a vins 'excel·lents' i, en el cas de la Conca, els tres que assoleixen la millor puntuació (93 punts) són el Gran Muralles 2004 de Bodegas Torres, el Milmanda 2013 blanc de Bodegas Torres i el Cara Nord negre 2015 del Celler Cara Nord.Entre els 20 millors vins que considera la guia, quatre estan elaborats amb trepat, la varietat local que es vol promocionar des dels cellers de la comarca.Aquest any, els cellers que apareixen més referenciats entre els 20 primers són Rendé Masdéu, Gatzara Vins i Bodegas Torres aconseguint col·locar cadascú 3 dels seus vins per sobre dels 90 punts. I una vegada més el Grans Muralles de Bodegas Torres ocupa els primers llocs amb 93 punts, juntament amb el Milmanda 2013, del mateix celler.Aquest any la Guía Peñín de los Vinos de España 2017 ofereix informació de gairebé 11.000 vins tastats i de més de 2.000 cellers. Entre aquests es troben unes 85 referències de la Denominació d'Origen Conca de Barberà. El tast per valorar els vins va ser realitzat a les instal·lacions del Consell Regulador de la DO Conca.Des del Consell Regulador es valora molt positivament els resultats obtinguts a la Guia, ja que s'augmenta el nombre referències de vins qualificats d'excel·lents respecte de l'edició anterior, i en general, hi ha un gran nombre de vins que s'aproximen als 90 punts, qualificats de 'Molt bons'. Mariona Rendé, presidenta de la Denominació, indicava , sobre els resultats «és una bona recompensa que la crítica especialitzada reconegui la feina ben feta per part dels cellers de casa. I veure com tots els elaboradors treballen per obtenir uns vins excel·lents».