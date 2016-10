La manca de concreció sobre la descripció de l’atracador ha estat clau per l’alliberament de l'empresonat

Actualitzada 27/10/2016 a les 12:21

L’Audiència de Tarragona ha absolt un home que ha estat nou mesos tancat a la presó acusat d’haver comès un atracament en una gasolinera d’Alcover. L’home havia ingressat a presó el 19 de desembre de 2015 condemnat a quatre anys i nou mesos de presó per ordre del Jutjat d’Instrucció número 1 de Valls.



L’atracament es va produir el 10 de desembre del 2015, quan un individu es va acostar a una treballadora de la gasolinera Simón Multiestaciones d’Alcover que es trobava a l’exterior de les instal·lacions i la va amenaçar amb unes estisores. Va posar-li les tisores al coll i la va obligar a entrar dins l’establiment. L’atracador va aconseguir que la dona li lliurés els diners de la caixa enregistradora, a més d’endur-se paper de fumar i diversos encenedors.



El recurs d’apel·lació argumenta que s’ha vulnerat el dret de defensa i el dret a autoritzar els mitjans de prova pertinents per la defensa, ja que es van negar diverses diligències sol·licitades. Tot i que l’Audiència no va donar per bo aquest argument, sí que va estar d’acord en un altre argument del recurs d’apel·lació que el testimoni de la treballadora no és suficient per identificar l’autor de l’atracament. Tot i que l’Audiència no posa en dubte la credibilitat de la treballadora i del seu testimoni, en la sentència es qüestionen perquè «ha anat oferint una descripció tan genèrica i escassa en detall sobre els caràcters fisonòmics del presumpte agressor». En aquest sentit apunten que «només va dir que tenia el cabell fosc i la pell blanca, però no va fer cap esment a la manca de dents», característica identificativa del sospitós ja absolt.