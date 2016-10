Ferit de gravetat per cremar-se a l'estil bonzo a Valls

L'home s'ha ruixat alcohol per sobre i s'ha cremat a si mateix; ha hagut de ser traslladat a la Vall d'Hebron

Redacció

Actualitzada 27/10/2016 a les 22:05

Un home de 52 anys es troba greument ferit per haver-se intentat cremar a l'estil bonzo aquest vespre a Valls. Els fets han tingut lloc al voltant de dos quarts de 8 del vespre al carrer Tarragona de la localitat, concretament davant del número 29, quan l'home s'ha ruixat amb alcohol de cremar per sobre, i posteriorment s'ha encès a si mateix.



Les flames han cremat el 50% del seu cos, amb una important afectació a la via respiratòria, tal com confirmen des del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). Els testimonis han corregut a socórrer la víctima, al mateix temps que han trucat al telèfon d'emergències 112. El mateix SEM ha enviat fins al lloc dels fets tres ambulàncies medicalitzades.



En un primer moment s'ha traslladat el ferit fins al Pius Hospital de Valls, però en comprovar la gravetat de les ferides, s'ha decidit realitzar el trasllat cap a la Vall d'Hebron de Barcelona.