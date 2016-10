Esquerra Alcover proposarà crear una zona blava a la Muralla d'Anselm Clavé

Els republicans creuen que la creació d'aquest espai d'aparcament revitalitzaria el casc antic i donaria més facilitats al seu comerç

Esquerra Alcover plantejarà en el proper ple municipal, que tindrà lloc el 4 de novembre, una solució per a part dels problemes d’aparcament del casc antic: la creació de places de zona blava accessibles en cotxe des de la circumval·lació creada per la Muralla d’Anselm Clavé i la Raval del Carme.



El regidor del grup Josep Maria Flores considera que aquestes places haurien de ser de nova creació i no pintar de blau les ja existents, ja que «estaríem prenent espai als veïns per donar-lo als clients». L’únic espai disponible on situar aquestes noves places seria el terreny de Ca Gespo, situat al número 18 de la Muralla d'Anselm Clavé, i que és propietat de l'Ajuntament des de fa dos anys.



La disposició del solar, tocant a la Muralla i a un carreró lateral, permetria habilitar-hi un carril d'entrada i un de sortida, i donaria lloc a 7 places d'aparcament. La zona blava funcionaria com la del Portal, amb un preu simbòlic de 10 cèntims l’hora i un estacionament màxim de 2 hores perquè les places siguin utilitzades en estades curtes. Als migdies, les nits i els festius quedarien gratuïtament a disposició dels veïns.



Els republicans creuen que la creació de zona blava revitalitzaria el casc antic i donaria més facilitats al seu comerç, ja que, segons Flores «per la gent que vivim lluny del centre, anar a comprar al carrer del Rec i voltants és incòmode, perquè no hi ha lloc on aparcar a prop”, cosa que perjudica als comerços de la zona.