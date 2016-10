En marxa les obres de millora dels camins d'accés a la platja Llarga

També es faran diverses accions per anul·lar els camins que no es consideren aptes pel pas

27/10/2016

L’Ajuntament de Salou ha iniciat les obres d’adequació i senyalització dels camins d’accés a la platja Llarga. En els darrers anys s’han diversificat les baixades amb la creació de camins drecera i la continuació de camins que quedaven tallats. Aquesta actuació té la finalitat d’adequar i consolidar els camins que consideren que milloraran els accessos. També es faran diverses accions per anul·lar els camins que no es consideren aptes pel pas per la seva perillositat o perquè creen escòrrecs que malmeten altres zones.



Per altra banda, també es col·locarà una nova senyalització en els camins a causa de la gran diversitat d’accessos, així com en les zones de descansa sense sortida. També es senyalitzaran els punts concrets dels camins en què sembla que es pot baixar a la platja però realment només permeten pujar al c/Vendrell.



Alhora s’ampliaran alguns camins i es realitzaran treballs de desbrossament, es crearan més de 60 graons de formigó per tal de facilitar l’accés a la platja, s’obriran 2 passos a murs baixos ja existents i es crearan passamans de protecció que milloraran les condicions d’utilització d’aquests passos esglaonats. L’import d’aquesta actuació, que es preveu que tingui una durada d’un mes, suma un total de 17.750,62 euros.