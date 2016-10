Els Mossos enxampen un conductor que circulava a 197 km/h per l'AP-7 i que anava drogat

Se li retiraran dotze punts del carnet, sis per l'excés de velocitat i sis mé pel positiu en cocaïna

Redacció

Actualitzada 27/10/2016 a les 12:38

Els Mossos d’Esquadra van denunciar aquest dimecres, 26 d’octubre, un home de 28 anys, de nacionalitat marroquina i veí d’Amposta, per excés de velocitat i donar positiu a la prova de detecció de drogues.



Els fets van passar en un control de velocitat que les patrulles de trànsit havien establert al quilòmetre 263 de l’autopista AP-7, dins del terme municipal de Cambrils.



Pels volts de les deu del matí, els mossos van detectar un turisme que circulava a 197 km/h en un tram limitat a 120 km/h. Els agents van aturar el vehicle, van identificar el conductor i li van practicar la prova d’alcoholèmia i drogues. El conductor va donar positiu en cocaïna en la prova d’estupefaents.



Així doncs, el conductor va resultar doblement denunciat administrativament per l’excés de velocitat i pel resultat positiu en drogues. Aquestes sancions comporten una pèrdua de 12 punts, 6 punts per la velocitat i 6 pel positiu en drogues.



En el control de velocitat establert ahir a Cambrils es van controlar 572 vehicles dels quals 17 van ser sancionats per excés de velocitat.