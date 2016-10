Els més de 600 afectats a la província pel frau de Volkswagen veuen la llum

Un afiliat de l’Associació de consumidors APDF aconsegueix la primera sentència favorable d’un jutjat, que obliga a indemnitzar un propietari

Actualitzada 26/10/2016 a les 21:26

Els més de 600 afectats a la província de Tarragona que han presentat algun tipus de reclamació pel frau en la manipulació de les emissions de gasos dels vehicles Volkswagen, tenen des d’ahir més esperances de veure resoltes les seves queixes. L’optimisme sorgeix d’un jutjat de Valladolid, que ahir va donar a conèixer una sentència amb decisió favorable cap al propietari d’un vehicle afectat. La resolució judicial, que dóna la raó a un afiliat a l’Associacions para la Defensa de los Derechos de los Consumidores (APDEF) obliga a indemnitzar al propietari del vehicle afectat amb el 10 per cent del seu valor venial. Com que es tractava d’un model Audi Q5, valorat en 50.065 euros, la sentència dicta que tant el concessionari Volkswagen-Audi de la ciutat castellana, com a la filial espanyola de la marca, han de pagar al seu client 5.006 euros.



La sentència procedeix d’un jutjat de Primera Instància, cap possibilitat de recurs a l’Audiència Provincial, mesura que Volkswagen ja anunciat que pendrà. A la província de Tarragona les tres associacions de consumidors APDEF, Organización de Consumidores (OCU) y FACUA sumen més de 600 afectats que han presentat alguna reclamació –alguna judicial, altres administratives–, 279 d’ells pertanyen a la ciutat de Tarragona. Però també hi ha un altre col·lectiu de clients que no s’atreveixen encara a anar als jutjats, ja que fins al moment existien quatre resolucions judicials contràries, el que representava per un demandant un cost aproximat –a Catalunya d’entre 5.000 i 6.000 euros– en concepte de costes en el cas que el jutge decidís en contra. Víctor Amela és l’advocat de Tarragona que defensa els drets dels usuaris de l’associació APDEF, que té presentades cinc casos en els tribunals i una vintena de clients que esperen per veure com progressa el cas en els jutjats.



El lletrat afirma que existeix una doble via d’actuació: la de presentar una demanda civil, com és el cas de Valladolid; o adherir-se a una querella col·lectiva que l’Audiència Provincial té oberta per a tots els damnificats del territori nacional. Les demandes que presenta Amela acostumen a tenir una base d’incompliment de contracte per part d’una de les parts: Volkswagen Audi. Les reclamacions civils acostumen a tenir tres vies diferents de petició: la primera demana la restitució del vehicle, especialment si aquest té menys de dos anys; la segona pretén que es consideri nul el contracte de compra i que es tornin els diners que va pagar el comprador, i, una tercera, és la de demanar una indemnització.



Així com els dos primers suposats no s’han contemplat mai per part d’un magistrat, la tercera petició sí que s’ha contemplat per primera vegada. Amela considera que la via penal, que investiga l’Audiència Nacional, que interroga a directius de la marca a Alemanya entre altres mesures, pot trigar 8 o 10 anys en dictar una sentència que castigaria penalment als autors de la presumpta estafa i rescabalar els drets dels querellants.



L’advocat tarragoní, que representa els interessos dels associats de APDEF, creu que encara s’ha d’avançar molt i veure com evoluciona el cas, però la sentència dictada pel jutjat de Valladolid és una primera pedra important i «és un bon senyal que un jutge doni la raó a un demandant». Així com la querella penal col·lectiva va dirigida a responsables de la marca a la central alemanya, a Espanya les responsabilitats són certament dubtoses. Es considera que Baena –importador per Espanya– té una responsabilitat compartida amb el concessionari de la localitat on es va comprar el cotxe. Clar que tots dos diuen ser víctimes, i en el cas del concessionari tan sols es tracta d’un franquiciat, i al·leguen desconèixer les interioritats tècniques dels vehicles que introdueix el fabricant, però el jutge considera que sí que és cert que aprofiten en benefici propi la imatge de la marca.



Amela considera que el delicte de medi ambient és el que menys interessa als afectats, tot i que és una irregularitat greu també a perseguir judicialment, però la part principal és que s’ha comès un engany, ja que el vehicle venut no es correspon amb el que consta al contracte de compra-venda.



Aquesta relació contractual que una de les parts no compleix en donar un vehicle que no té les característiques d’emissions i consums anunciats és la clau per guanyar el cas. Actualment, a la província de Tarragona 579 afectats han dipositat la seva confiança en FACUA; 215 d’ells són de la ciutat de Tarragona. 59 expedients són tramitats per la OCU a la província i APDEF té 5 demandes presentades a Tarragona, a més de 20 afectats que esperen l’evolució del cas sense perdre cap mesura. Volkswagen va informar els usuaris que els citaria a un taller per fer modificacions en el software en alguns casos i d’altres per fer una modificació física incorporant un dipòsit.