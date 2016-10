'Cuelga tu trapo' a una escultura

Redacció

Actualitzada 26/10/2016 a les 22:08

De l’escultura de la vela de Cambrils penja una pancarta en la que hi ha escrit «La vela es de tots. Cuelga tu trapo». La pancarta llueix des de dimarts i tot apunta a què podrien haver-la penjat en resposta i per manifestar la seva disconformitat per l’estelada que també hi ha penjada des de fa algunes setmanes. La crida de la pancarta ha tingut resposta i ja pengen altres draps i banderes de l’escultura.