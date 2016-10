Creu Roja donarà més de 12.000 esmorzars i berenars als infants de la demarcació que ho necessitin

S'han recollit un total de 3.820 quilos d'aliments al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre en el marc de la campanya 'Esmorzars i Berenars #ConCorazón'

Redacció

Actualitzada 27/10/2016 a les 11:01

Creu Roja lliurarà un total de 12.733 esmorzars i berenars a nens i nenes de famílies amb dificultats que ho necessiten del Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre. Això serà possible gràcies als 3.820 quilograms d’aliments recollits en 8 supermercats del grup Auchan –Alcampo, Simply, Oney i Immochan- a la demarcació en el marc de la campanya estatal Esmorzars i Berenars #conCorazón. Per calcular el nombre d’esmorzars i berenars s’ha estimat un pes mitjà de 300 grams per esmorzar.



Pel que fa al total de Catalunya, s’han recollit 26.642 quilograms d’aliments que es tradueixen en 82.138 esmorzars. Pel que fa a les dades globals de la campanya incloent totes les comunitats de l’Estat espanyol, més de 3.000 voluntaris han recollit 406.335 quilos d’aliments que permetran entregar un total de 1.354.449 brenars als infants.



La campanya Esmorzars i Berenars #ConCorazón ha estat engegada per les empreses de Auchan a Espanya en col·laboració amb Creu Roja Espanyola amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida de la infància en dificultat.