Carreteres tallades del Baix Camp i el Priorat pel Rally Costa Daurada Legend 2016

Salou també es veurà afectat per un petit tram del Rally

Actualitzada 27/10/2016 a les 19:25

El Rally Costa Daurada Legend 2016, que arriba al Camp de Tarragona aquest divendres i dissabte, afectarà la circulació d'algunes de les carreteres de la zona. Les vies que es veuran més afectades són les del Baix Camp, el Priorat i Salou, que alberga una petita etapa del Rally.Tal com explica l'organització del Rally, les vies es tallaran una hora i mitja abans de l'inici de cada etapa. I afegeixen que «sobretot, per raons de seguretat, fins que no passi el 'cotxe escombra' o ho comuniqui un oficial del Rally la carretera no s'obrirà, encara que ja hagi passat l'últim cotxe». Els horaris es poden consultar a través d'aquest enllaç De moment fins a 82 vehicles s'han inscrit a l'esdeveniment, que donarà el tret de sortida aquest divendres a les 5 de la tarda a Salou, tot i que el primer tram de cursa no serà fins a Vilaplana, al Baix Camp. El recorregut cronometrat comptarà amb 150 quilòmetres, mentre que la distància total serà de 550 quilòmetres, tot dividit en 15 trams de carretera tancada. El Rally finalitzarà dissabte 29, i l'entrega de premis serà el mateix dissabte a les 8 del vespre, davant el Patronat de Turisme del municipi.