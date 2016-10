Producció d'oli històrica a Tarragona aquesta campanya

La FCAC estima un augment del 48% de la producció a les comarques tarragonines

Actualitzada 26/10/2016 a les 16:46

La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC) preveu l'increment de producció més important d'oli en la campanya d'enguany a les comarques tarragonines. I és que tot i que algunes zones es veuran «sensiblement afectades» per la manca de pluges, la demarcació registrarà 26.000 tones d'oli, un 48% més que l'any passat, amb 17.500 tones.



Al global de Catalunya, aquest increment serà un pèl lleuger, concretament del 28,4%, situant-se en les 34.800 tones, respecte a les 27.100 tones de l'any anterior. D'aquesta manera, la d'enguany serà una campanya lleugerament per damunt d'una collita mitjana, que és d'unes 32.000 tones d'oli. A les comarques de Lleida, l'olivera de secà es veurà «greument afectada» i es preveu un descens del 18%, passant de les 8.500 tones de la campanya passada a les 7.000 tones d'aquesta. A Girona i Barcelona, la FCAC es preveu una collita d'unes 1.800 tones d'oli.



El responsable d'oli d'oliva de la FCAC, Toni Galceran, ha explicat que abans de l'estiu s'esperava superar les 40.000 tones d'oli, fet que hauria suposat una «collita rècord», però «a molt llocs de Catalunya han patit més de quatre mesos sense pluges». «Les zones de secà i sense reg de suport estan greument afectades i, tot i la pluja de les últimes setmanes, ja no podran recuperar la producció», ha remarcat. Galceran argumenta l'increment global perquè «malgrat que ha plogut tard, al Baix Ebre-Montsià, que és la zona productora de Catalunya amb un major volum, es podrà recuperar una part important de la collita».



Tant a l'estat espanyol com a altres països productors –Itàlia, Grècia, Tunísia, Marroc i Síria- es preveuen descensos de la producció. Aquest factor, juntament amb la tendència a l'estabilitat en el consum mundial d'oli d'oliva, podrien fer preveure una campanya amb estabilitat de preus, segons el responsable de la FCAC.