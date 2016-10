La Ruta del Cister posa en marxa un portal de reserves online

El portal, en català i properament en castellà i anglès, iniciament compta amb una oferta de 84 paquets turístics

Redacció

Actualitzada 30/10/2016 a les 10:59

Els Consells Comarcals de la Conca de Barberà, l’Alt Camp i l’Urgell, que gestionen La Ruta del Cister, han posat en marxa un portal de reserves online que inclou l’oferta turística de les tres comarques. L’encarregat de gestionar el portal, vinculat directament a la web de La Ruta del Cister, és l’agència guanyadora del concurs públic per cobrir aquest servei El Brogit Guiatges.



El portal de reserves s’inicia amb l’oferta de 84 paquets per l’usuari separats per tipologia de productes.Entre els productes que s'oferiran hi ha paquets com entrades a museus , visites guiades i rutes diverses, així com serveis d’allotjaments, restaurants i escapades turístiques d'un o dos dies. L’oferta s’anirà adaptant a les necessitats dels usuaris i eixamplant en funció de la possible incorporació de nous establiments que hi vulguin participar. El portal s'ofereix en català, i en les properes setmanes s’introduirà el castellà i l’anglès, amb previsió d’ampliar-ho a més idiomes.



El portal serà accessible des de diversos dispositius, com mòbils o tauletes, per tal que els usuaris puguin comprar els productes turístics des de qualsevol lloc. A més, el fet que la central de reserves estigui vinculada amb la web de la Ruta del Cister permetrà que a quan l'usuari navegui li aparegui la opció d’adquirir un paquet turístic relacionat amb els continguts que en aquell moment estigui consultant.