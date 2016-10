La nova variant de Valls que enllaça l'N-240 amb la carretera d'Alcover s'obrirà el 2 de novembre

La via evitarà el pas de vehicles per l'interior de la ciutat i garantirà una bona connexió amb l'A-27

26/10/2016

El departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat obrirà al trànsit el proper dia 2 de novembre a la tarda la nova variant de Valls, que enllaçarà l’N-240 amb la carretera Valls-Alcover C-37. Aquesta nova carretera evitarà el pas de vehicles per l’interior de la zona sud de Valls, amb la qual cosa millorarà la seguretat de la circulació i la mobilitat d’aquesta entrada a la ciutat per les carreteres d’Alcover, Tarragona i Portal Nou, una de les àrees més congestionades actualment.



La Generalitat ha invertit 2,6 milions d’euros en la construcció d’aquesta via de 800 metres, que s’ha realitzat en l’últim any. El conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, serà l’encarregat de presidir l’acte d’obertura, que se celebrarà el mateix dimecres 2 de novembre abans de l’obertura al trànsit.



El traçat de la nova variant comença a la rotonda situada al punt quilomètric 17,5 de l’N-240 i enllaça amb la C-37 a través d’una rotonda de nova construcció. La via té dos carrils de 3,5 metres, vorals exteriors d’1 metre i franja central zebrada de separació d’1 metre. També s’ha construït un viaducte de 85 metres de longitud per superar el torrent del Puig, a més d’haver millorat i pavimentat els camins de la zona. Aquesta nova via garanteix una bona connexió amb l’A-27 i descongestiona i millora la mobilitat de la zona sud de Valls. D’aquesta manera, la connexió de bona part de la ciutat amb l’autovia i amb la C-37 en direcció Alcover i Reus es podrà efectuar d’una manera més ràpida i sense la necessitat de creuar el nucli urbà.